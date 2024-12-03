义男刺前女友75刀夺命引众怒 检方求处无期徒刑

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（法新社罗马3日电） 义大利去年发生男学生残忍刺杀前女友至少75刀的谋杀案，坦承犯罪的凶手今天将被判刑。这起案件引发义大利民众愤怒，也令他们反思国内的仇女犯罪问题。

被害人切凯亭（Giulia Cecchettin）去年11月惨遭22岁前男友图瑞塔（Filippo Turetta）杀害，得年22岁。而她本来几天后就要从帕多瓦大学（University of Padua）毕业。

全义各地为此掀起反对对女性施暴的抗议，检方要求处以图瑞塔无期徒刑。

图瑞塔的律师卡鲁索（Giovanni Caruso）形容处以终身监禁是惩罚过度，但检察官裴从尼（Andrea Petroni）表示，图瑞塔行径特别残忍。

切凯亭失踪1周后遗体才被发现，隔天图瑞塔在德国莱比锡（Leipzig）附近落网。

死者父亲拒绝评论可能的刑期，他上周告诉RAI公共电台：「我心已死…对我来说什么都无法改变。我永远没办法再看到茱莉亚（他的女儿）。」

「我能做的事…就是确保尽可能别再发生像茱莉亚的案子，少一点父母得哀悼死去的女儿。」

义大利近年发生多起登上媒体头条的杀女命案，切凯亭案是其中之一，但她的死牵动民众情绪，促使这项问题成为舆论重点。