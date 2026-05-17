乌克兰单日近600架无人机袭俄罗斯规模罕见

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（法新社基辅17日电） 俄罗斯当局今天表示，将近600架乌克兰无人机夜间袭击俄罗斯，造成4人死亡。乌克兰总统泽伦斯基形容这波攻击是针对莫斯科轰炸乌克兰「完全正当的」报复行动。

俄罗斯国防部指出，全境于夜间一共击落556架无人机，天亮后又拦截30架。这是这场持续中的冲突期间规模最大乌克兰无人机攻势之一。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，基辅这波攻势「完全正当」。几天前俄军无人机和飞弹轰炸乌克兰首都，造成至少24人丧生。

他说：「我们对于俄罗斯拖延战事、攻击我们城市和社区所作回应完全正当。这一次，乌克兰的长程制裁已经延伸至莫斯科地区，我们要明确告诉俄罗斯人：他们国家必须结束这场战争。」

法新社记者昨晚罕见获准进入一处不得公开的地点，现场见证乌克兰部队发射长程无人机。这波行动为俄乌冲突以来规模最大之一。

营队成员将像飞机一样的无人机准备就绪后，无人机便发出呼啸声冲向俄罗斯，留下一道又一道火光和火焰。

乌克兰国防部表示，自从2022年2月俄罗斯全面入侵以来，莫斯科及其周边地区「遭遇规模最大一次攻击」。

乌克兰无人机部队指挥官布洛夫迪（Robert Brovdi）最近接受法新社独家专访时表示，乌克兰的当务之急「仍然是持续尽可能全面提升运用长程打击的能力，针对广泛军事目标发动攻击」。