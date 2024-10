乌克兰奇袭后俄军仍稳步推进 长期战略效果引发疑虑

afp_tickers

3 分钟

(法新社乌克兰克拉莫托斯克15日电) 乌克兰2个月前奇袭俄罗斯库斯克州(Kursk),然而随着俄军稳步在乌国其他地区取得斩获,乌国士兵对这项长期战略效果的疑虑正与日俱增。

俄罗斯全面入侵乌克兰至今已2年多。法新社报导,乌军8月6日从乌国东北方入侵库斯克地区,不仅让莫斯科当局猝不及防,也大大提振了乌国民心士气。

基辅当局表示,此次进攻俄国的目标之一是要分散在乌东作战的俄军兵力。

乌国士兵鲍丹(Bogdan)在德鲁日基夫卡(Druzhkivka)咖啡馆受访时表示:「如果这是短期行动,它有助强化我们的力量。但如果这是长期行动,而且我们计划要留在库斯克,它就会消耗我们的主要资源。」

乌国总统泽伦斯基(Volodymyr Zelenskyy)13日在反攻行动开展2个月的讯息中,肯定士兵们「证明自己有能力将战争推向俄罗斯境内」。

泽伦斯基还表示,库斯克攻势减缓了俄军在乌东的推进速度。

然而,根据华府智库「战争研究所」(Institute for the Study of War)提供、并经法新社分析的数据,莫斯科当局在今年8月取得2022年10月以来规模最大的单月进展,在乌克兰领土上推进477平方公里。

不过,对许多乌国士兵而言,库斯克攻势仍令他们深感自豪。

甫从库斯克返国的士兵谢尔盖(Sergiy)表示,为了士气和政治利益,值得豪赌一把。

乌国在库斯克地区俘掳了数十名俄国徵召兵,这些人可能有利基辅交换本国战俘。

库斯克行动也旨在向一直拖延提供更多援助的乌国西方盟友表明,他们的支持能够发挥明显效用。