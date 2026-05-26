乌克兰战争推升需求 台湾无人机出口暴增

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（法新社台北26日电） 俄乌战火下，全球无人机需求激增，台湾业者正以「非红供应链」抢进全球市场，不仅今年前4月出口量暴增近20倍，更力拚2030年达到每月10万架产能，有望成为下一个护台利器。

随着国际间冲突加剧，各国纷纷增加国防支出，侦察和打击用的低成本无人机需求强劲。

在全球竞争日益激烈的无人机产业中，台湾是相对新进的参与者，力拚成为无人机与相关零组件生产的「亚洲枢纽」，且全机不含任何中国材料，即完全切入「非红供应链」。

这意味着台湾无人机售价可能是中国竞争对手的3倍以上，但随着俄罗斯全面入侵乌克兰，两国对无人机需求大增，也带动台湾无人机销量急速攀升。

尽管台湾正试图在国内打造无人机产业，但在野党掌控的立法院因预算延宕，导致政府订单跟不上脚步。中国近年对无人机实施出口管制，也为先前在国内难以争取到足够销量的台湾厂商创造了机会。

台湾智库科技、民主与社会研究中心（DSET）政策分析师李希希（Samara Duerr）表示：「由于国内需求不足，业者必须向国际发展，以建立规模并累积经验，好让台湾具备产能，并掌握未来快速扩产的方式。」

官方数据显示，台湾无人机今年前4个月出口量达18万1159架，较2025年同期暴增近20倍，且已超越去年全年总量，其中绝大多数销往捷克，其次为波兰。

科技、民主与社会研究中心认为，多数外销的无人机应是由慈善机构出资，并捐赠给乌克兰。

无人机制造商凌霄航太（AeroSoarX）董事长罗正方表示，无人机是保护台湾的「护盾」，但台湾业者须向外发展才能生存，「如果我们没有在地需求、政府支持或预算，我们要如何维持生产线？」

为此，他拜访乌克兰、波兰推广自家产品，强调仍有产能。

台湾是全球人工智慧（AI）技术与半导体晶片制造重镇，并希望将这项经验应用于无人机产业，目标2030年将每月无人机产能提升至10万架，较先前在2028年1万5000架的目标大幅上调。

经济部产业发展署署长邱求慧表示，台湾无人机出口「绝大多数」符合非红供应链标准。但多名业界人士告诉法新社，他们怀疑大多数产品实际上并非如此。

台湾希望能自主生产足够的无人机以抵御中国，并提前在全球无人机供应链中卡位，但仍面临缺乏实战经验等挑战。

乌克兰目前已成为全球最先进的无人机制造中心之一，一旦俄乌战争结束，乌克兰非但不再需要台湾无人机，甚至可能以自产无人机席卷市场。

新加坡拉惹勒南国际关系学院（S. Rajaratnam School of International Studies）军事专家许瑞麟（Collin Koh）说，竞争「极为激烈」且快速升温，「台湾必须找到自己的利基市场」。