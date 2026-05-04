乌克兰持续攻击俄石油设施 两国互轰酿8死

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（法新社基辅3日电） 乌克兰今天表示，他们袭击包括1艘配备巡弋飞弹的舰艇及3艘「影子船队」油轮在内的俄国船只，同时双方于这波攻击中发射数百架无人机，造成至少8人丧生。

在俄乌两邻国长达4年战争期间，几乎每天都以载有爆炸物的无人机互相攻击，和平谈判至今未见进展。

乌克兰总统泽伦斯基今天誓言，若莫斯科不停止入侵，将加强对俄罗斯能源设施的反击。

他在社群媒体上说：「俄罗斯随时都能结束这场战争，拖延战事只会让我们的防御行动规模扩大。」

泽伦斯基说，乌军已在俄罗斯西北部列宁格勒州的普里莫尔斯克（Primorsk）港击中一艘配备巡弋飞弹的舰艇。

俄国相关地区的石油出口港近几周来多次遭到攻击，引发大火，浓浓黑烟夹带有毒物质飘向天空。

基辅表示，这些攻击已使俄罗斯损失数十亿美元的关键出口收入。

泽伦斯基今天指出，俄罗斯3艘所谓的「影子油轮」遭到袭击，其中一艘在普里莫尔斯克港，另外两艘则在南部的黑海港市诺沃罗西斯克（Novorossiysk）外海。这些老旧油轮负责运送遭制裁的俄国石油到世界各地。

俄国列宁格勒州长稍早证实，乌克兰攻击后该港发生火灾。

损失规模目前尚不明朗，俄罗斯官员截至目前未提供细节。