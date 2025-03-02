乔治亚分离地区阿布哈兹总统选举 贡巴胜出

afp_tickers

2 分钟

（法新社莫斯科2日电） 乔治亚分离地区阿布哈兹（Abkhazia）官员今天宣布，亲俄政治人物贡巴（Badra Gunba）在第2轮总统选举中胜出，当地正因莫斯科影响力问题而局势紧张。

世界大多数国家承认阿布哈兹为乔治亚的领土，但2008年乔治亚和俄罗斯爆发短暂战争后，阿布哈兹实际上就一直处于俄罗斯控制之下。

阿布哈兹选委会主席马尚（Dmitry Marshan）告诉媒体记者，贡巴在第2轮投票中获得54.73%选票，而反对派领袖阿津巴（Adgur Ardzinba）获得41.54%。

由于2月15日举行的第1轮选举中，没有候选人赢得多数选票，因此投票进入第2轮。

这个地区的局势自去年11月以来一直处于紧张状态，当时抗议者因一项俄罗斯投资法案推翻亲克里姆林宫的前总统巴札尼亚（Aslan Bzhania）。批评者认为，这项法案将导致位于黑海沿岸、植被茂盛的阿布哈兹过度开发。

巴札尼亚是自2014年以来，第3位因抗议而辞职的阿布哈兹领导人。

候选人贡巴是巴札尼亚政府的副总统及现任代理总统；前经济部长阿津巴虽然和抗议者站在同一战线，但仍支持与俄国保持联系。

贡巴在第1轮选举前几天前往莫斯科，与俄国外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）等官员会面，阿津巴阵营批评此举构成不公平竞争。