乔科维奇美网意外出局 坦言奥运夺金累坏

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（法新社纽约30日电） 塞尔维亚男网名将乔科维奇18年来第一次在美国网球公开赛（US Open）第3轮早早出局，无缘卫冕冠军。他今天赛后坦言，赢得巴黎奥运金牌后感觉精力耗尽，打出「生涯最差表现」。

4届美网冠军乔科维奇（Novak Djokovic）今天以4比6、4比6、6比2、4比6败给世界排名第28的澳洲选手巴比伦（Alexei Popyrin），无缘赢得个人第25座大满贯赛冠军、突破他与澳洲传奇女将寇特（Margaret Court）共享的24冠纪录。

现年37岁的乔科维奇今天共出现失常的14次双发失误，还犯下49个非受迫性失误。这场败仗也意味他自2017年以来首度整个赛季未夺得任何大满贯赛金杯。

乔科维奇赛后沮丧表示：「老实说，这次美网我从一开始的感觉和出赛状态，能打到第3轮已经不错。…我打出一些生涯最差表现，发球从没这么糟糕。」

乔科维奇坦言，他在本届美网表现惨澹，与他在仅仅4周前才在巴黎奥运一路拚搏夺下金牌有关。

他说：「这显然有所影响。我花了很多力气赢得金牌，而我到纽约时，确实感觉心理和生理都缺乏活力。但因为这是美网，我便试试看，尽一切所能。我没有任何身体问题，只是感觉没力了。」

不过乔科维奇也说：「生活还是要继续。我会试着重新调整状态，迎接下一场挑战。明天又是新的一天。」

巴比伦的球员包厢可见同胞前辈修威特（Lleyton Hewitt）到场为他加油。修威特曾在2006年美网第3轮击败乔科维奇。 现年25岁的巴比伦说：「能在大满贯赛击败史上最棒球员闯进第4轮，令人难以置信。」他下一场比赛将迎战地主好手提亚佛（Frances Tiafoe）。