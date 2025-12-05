习近平与马克宏都江堰交流

（法新社成都5日电） 中国国家主席习近平今天在四川省成都市都江堰和法国总统马克宏进行「友好交流」。两人同意保持密切沟通，共同推动中法全面战略伙伴关系不断向前发展。期间，两国元首夫妇散步、品茗并共进午餐。

习近平2024年5月赴法国进行国是访问，马克宏（Emmanuel Macron）曾邀请习近平前往年幼时经常走访的庇里牛斯山（Pyrenees）山区，进行不公开的私人会谈。

习近平今天欢迎马克宏到访「天府之国」，提到上述往事，并表示相信马克宏此行会进一步丰富对中国的认知。

习近平向马克宏介绍都江堰历史和意义，指都江堰水利工程是全世界迄今唯一仍在使用的古代水利工程，也是人类与自然和谐共生最早的成功实践之一，「修建过程充分反映了中华民族自强不息、不畏艰难、勇于开拓的精神」，每次来到都江堰都能从中汲取到治国理政的智慧。

马克宏表示，法中两国都有悠久的历史文化，两国人民对美好生活的追求是相通的，法中合作可以共谋发展繁荣、造福两国人民。他指出，当前国际形势迅速演变，充满不确定性。法方愿和中方加强沟通协调，坚持透过对话协商解决冲突，携手维护世界和平稳定。

习近平夫妇与马克宏夫妇沿都江堰堰功道边走边谈，期间在怀古亭品茗，随后共进午餐。