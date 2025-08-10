亚塞拜然亚美尼亚签和平协议 俄审慎乐见伊朗拒运输走廊

（法新社莫斯科9日电） 亚美尼亚与亚塞拜然在美国斡旋下签署和平协议；俄罗斯今天对此表达审慎乐见之意，但俄国在该区的盟友伊朗拒不接受美国总统川普支持的运输走廊修建构想。

亚美尼亚和亚塞拜然都是前苏联的加盟共和国。双方8日在华府签署和平协议，结束长达数十年的冲突，但协议的细节和约束力尚不得而知。

这起由美国斡旋的协议，内容包括修建一条横跨亚美尼亚的运输走廊，用以连接亚塞拜然与其飞地纳希契凡（Nakhchivan），让亚塞拜然长期以来的诉求得以达成。

美国将拥有这条走廊的专属开发权，白宫表示这将进一步促进能源及其他资源的出口。这条地处战略意义重大且资源丰富的地区的走廊，取名「国际和平繁荣的川普路线」（Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP）。

然而，亚美尼亚与亚塞拜然两国的南邻伊朗，公开表示不会允许国界出现这类走廊。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的顾问维拉雅蒂（Akbar Velayati）告诉塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）说：「这项计画一旦实施，南高加索地区（South Caucasus）的安全将受到威胁。」

他进一步指出，这条计划中的走廊是「不可能的构想，不会实现」，且这个地区恐将成为「川普佣兵的坟场」。

伊朗盟友俄罗斯也提出类似看法，说莫斯科当局将「进一步分析」这条走廊的相关条款，并指出俄罗斯、亚美尼亚与亚塞拜然之间已有三方协议存在，目前各方都未退出。

俄国外交部说：「各方不该忘了，亚美尼亚与伊朗之间的国界是由俄国边防人员看守。」