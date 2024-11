亚维侬51男集体性侵案震惊法国 数万人上街怒吼

(法新社巴黎23日电) 法国各大城市今天有数以万计民众走上街头,抗议针对女性的暴力事件,示威活动人士要求从亚维侬市一起震惊社会的集体性侵案中吸取教训。

法新社报导,法国男子多明尼克.毕立可(Dominique Pelicot)遭控对妻子吉赛尔.毕立可(Gisele Pelicot)下药,供数十名陌生人性侵长达10年。南部城市亚维侬(Avignon)起诉了多明尼克及涉案男子共51人,此案目前已进入最后审判阶段。

11月25日为「消除对妇女暴力国际日」(International Day for the Elimination of Violence Against Women),今天法国各地的示威活动由400多个活动团体发起。

西部安德尔-罗亚尔省(Indre-et-Loire)民选官员普洛(Peggy Plou)说: 「我们的人数越多,就越引人注目,这是每个人的事,而不仅是女性的事。」

光是在首都巴黎(Paris)就有数以千计民众加入游行行列,其中大部分是妇女,也包括一些孩童和男性。警方表示活动人数为1万2500人,而发起团体则称有8万人参加。

在法国各地,警方消息来源说,有3万5000人参加,而发起单位称有10万人。

许多示威民众举着「应换施暴者蒙羞」的标语,这个口号因亚维侬案中的受害者原告吉赛尔.毕立可而众所周知。

吉赛尔已成为女权英雄,因为她选择让此案公开审判,让多明尼克和其他被告无所遁形,而不是闭门审理,即便是案情内容是如此令人痛苦。(译者:纪锦玲)