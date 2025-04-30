亚马逊列关税成本计画喊卡 川普：正确之举

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普今天表示，亚马逊公司（Amazon.com Inc.）创办人贝佐斯（Jeff Bezos）对商品总价旁标示有多少成本来自于关税的计画喊停，是「正确的做法」。

美国政治新闻网站「酒杯新闻」（Punchbowl News）今天稍早引述知情人士的话说，这个电商网站拟在商品总价旁，标示因关税产生的成本，让消费者了解川普关税如何推升商品价格。

这起消息立即引发白宫紧张，此时正值川普就职百日，政府急于为高关税政策辩护，以回应外界对其推高美国消费者物价的批评。

多家美国媒体报导，川普为此事亲自致电贝佐斯。

川普似乎证实双方进行了谈话，他对记者说，贝佐斯「非常友善」且「了不起」，还说贝佐斯「很快就解决了这个问题…他是个好人」。

亚马逊并未完全否认酒杯新闻的报导，并在声明中说，旗下平价购物平台Amazon Haul「曾考虑列出某些产品的进口费用」。

亚马逊声明还说：「此举从未获得批准，也不会发生。」

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）今天稍早曾告诉记者：「这是亚马逊有敌意且政治化的行径。当拜登政府使通膨升至40年来最高水准时，亚马逊为何不这么做？」

川普高阶幕僚米勒（Stephen Miller）也对亚马逊的计画提出批评，他告诉福斯新闻（Fox News），亚马逊的顾客「总是抱怨他们看不到产品来自哪里，在哪里制造」。

他还说：「许多美国消费者希望购买美国制造的产品。」

川普今年1月上任后，对多数国家徵收了10%的基准关税，并对数十个国家课徵更高额关税，但随后又宣布暂缓90天实施，以便进行贸易谈判。

白宫也对中国徵收高额关税，并采取其他针对特定产业的措施，促使北京对美国商品徵收报复性关税。

川普的关税已开始对美国企业产生影响。

物流巨擘优比速（UPS）今天表示，由于其最大客户亚马逊的业务大幅下滑，公司计划今年在全球裁员2万人。

优比速执行长托梅（Carol Tome）表示，公司正在因应「不断变化的贸易环境」。截至去年底，优比速拥有约49万名员工。

在亚马逊否认将在商品旁秀出因关税产生的成本后，白宫并未立即置评。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）