亚马逊雨林砍伐量创7年新低 巴西总统鲁拉10月大选利多

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（法新社里约热内卢26日电） 根据今天发布的报告显示，巴西亚马逊雨林去年森林砍伐量降至2019年以来最低水准，这对巴西左派总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）而言可说是一项好消息。

环境监测平台巴西生态系统地图（MapBiomas）宣布，这个南美洲最大国家去年失去98万5000公顷的原生植被，与2024年相比大幅减少20.6%。这是巴西生态系统地图自2019年开始统计以来的最低纪录。 值得注意的是，这项数据并未纳入森林火灾造成的损失，但在2024年创纪录的野火季后，巴西去年相对未遭受重大野火侵袭。 将在今年10月大选中争取第4任期的鲁拉，已将打击森林砍伐列为其政府的核心施政方针。 保护森林覆盖对于减缓气候暖化至关重要，因为树木可作为天然的碳汇。 在极右派巴西前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）执政期间经历4年大规模砍伐后，鲁拉已承诺在2030年前彻底消除非法森林砍伐。 森林砍伐的减少情况在巴西6大主要生态系统中均有观察到。

巴西生态系统地图技术协调员罗沙（Marcos Rosa）告诉法新社：「我们看到执法行动与制裁有所增加…这与巴西所有生物群系的森林砍伐率下降有直接因果关系。」