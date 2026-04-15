亲吻慰安妇雕像惹议 美籍网红遭韩国法院判刑6个月

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（法新社首尔15日电） 一名美籍网红（YouTuber）拍摄自己亲吻一座纪念韩国战争时期慰安妇的雕像，引发公愤，首尔法院今天判处他6个月有期徒刑。

25岁的索马利（Johnny Somali）数年前在韩国与日本拍摄一系列具挑衅性行为的影片，并上传至YouTube与Twitch等平台而声名狼藉。

韩国当局2024年以扰乱公共秩序及妨碍业务罪名，起诉本名为伊斯迈尔（Ramsey Khalid Ismael）的索马利，并禁止他离境。

首尔西区地方法院一名代表告诉法新社：「法院已判处他6个月有期徒刑。」

2024年10月，索马利上传一段影片，画面中他亲吻一座纪念韩国女性的雕像并做出挑衅舞蹈动作。这些女性在二战前和战争期间遭日本占领军强迫成为性奴隶，在日本被称为「慰安妇」。

这件事引发强烈舆论反弹与谴责，这段影片之后也被移除。索马利事后道歉，表示自己「不知道这座雕像的重要性」。

然而外界对他的态度仍相当严厉。据当时报导，一些愤怒的韩国民众曾追逐甚至对他动手。

此外，2023年索马利在日本也曾因嘲讽地铁通勤族，拿1945年遭美国原子弹轰炸的长崎与广岛事件开玩笑，引发日本社会震惊。（编译：徐睿承）