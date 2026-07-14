瑞士诊所收治受虐待儿童人数达历史记录峰值
去年，瑞士19家儿科诊所共接诊2’380名因疑似或确认受虐而就医的儿童和青少年。这是瑞士国内2009年开始相关数据采集以来的最高纪录。
瑞士儿科学会(Swiss Paediatric Society)近日表示，与上年相比，新增案例296起，增幅高达14.2%。尽管占比略有下降，但身体暴力仍是最常见的虐待形式，共计756起。
心理虐待案件量飙升。继前一年出现显著下降后，2025年，心理虐待案件多达582起，同比上升33.2%。其中，“遭受家庭暴力”这一子类别中，受害儿童人数从198人增至371人。
各诊所记录的忽视儿童案件数量(699起)及性虐待案件数量(325起)也高于上年。
超过40%的受影响儿童不足6岁。瑞士儿科学会指出，这一年龄分布多年来一直保持稳定，说明婴幼儿仍是高风险群体。
近70%的案件中，涉嫌施暴者为家庭成员。另有14%属于受害儿童熟人圈。
2025年，一名年仅一岁的幼儿死于身体虐待。2023年，四名幼儿遭遇虐待身亡。
关于儿童面临风险的报告
瑞士儿科学会认为，去年的数据表明，建立在早期防御及针对性家庭支持的儿童有效保护仍至关重要。
学会同时指出，向儿童与成人保护机构(Child and Adult Protection Authority)提交的儿童面临风险报告仍是儿童福祉受到威胁时，践行具有约束力的保护及支持措施的关键手段。
与往年相同，2025年，绝大多数心理虐待被认定为“确有其事”。协会补充认为：“三分之二的案例可以明确归类。相比之下，性虐待案件的诊断评估仍然较为复杂。”
《联合国儿童基金会儿童保护战略(2021—2030)》是指导全球儿童保护工作的纲领性政策框架，将儿童保护定义为预防和应对针对儿童的剥削、虐待、忽视、有害做法及各种暴力行为。
战略强调，儿童保护的重点应从事后干预转向源头预防，通过支持家庭、加强社区参与和完善公共服务，减少侵害事件发生；倡导建立以儿童为中心的儿童保护体系，推动卫生、教育、司法和社会福利等多部门协同合作，实现早期识别和及时干预。战略特别关注婴幼儿等高风险群体，认为他们更容易受到伤害，需要获得优先保护。联合国儿童基金会同时强调，儿童保护不仅包括制止侵害行为，还应为受害儿童提供医疗、心理、社会和法律等综合支持。
信息来源：联合国儿童基金会外部链接
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