瑞士诊所收治受虐待儿童人数达历史记录峰值

儿童遭受心理虐待的案件数量激增。 Keystone-SDA

去年，瑞士19家儿科诊所共接诊2’380名因疑似或确认受虐而就医的儿童和青少年。这是瑞士国内2009年开始相关数据采集以来的最高纪录。

分享

4 分钟

瑞士儿科学会(Swiss Paediatric Society)近日表示，与上年相比，新增案例296起，增幅高达14.2%。尽管占比略有下降，但身体暴力仍是最常见的虐待形式，共计756起。

心理虐待案件量飙升。继前一年出现显著下降后，2025年，心理虐待案件多达582起，同比上升33.2%。其中，“遭受家庭暴力”这一子类别中，受害儿童人数从198人增至371人。

各诊所记录的忽视儿童案件数量(699起)及性虐待案件数量(325起)也高于上年。

超过40%的受影响儿童不足6岁。瑞士儿科学会指出，这一年龄分布多年来一直保持稳定，说明婴幼儿仍是高风险群体。

近70%的案件中，涉嫌施暴者为家庭成员。另有14%属于受害儿童熟人圈。

2025年，一名年仅一岁的幼儿死于身体虐待。2023年，四名幼儿遭遇虐待身亡。

关于儿童面临风险的报告

瑞士儿科学会认为，去年的数据表明，建立在早期防御及针对性家庭支持的儿童有效保护仍至关重要。

学会同时指出，向儿童与成人保护机构(Child and Adult Protection Authority)提交的儿童面临风险报告仍是儿童福祉受到威胁时，践行具有约束力的保护及支持措施的关键手段。

与往年相同，2025年，绝大多数心理虐待被认定为“确有其事”。协会补充认为：“三分之二的案例可以明确归类。相比之下，性虐待案件的诊断评估仍然较为复杂。”

阅读最长 讨论最多