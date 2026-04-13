2022年至今，瑞士约3000人登记变更性别记录

性别变更程序简化后，性别登记变更约达3000例。 Keystone-SDA

据日前公布的初步统计数据，2025年，瑞士共574人在民事登记册中更改了性别记录。瑞士于2022年启动上述性别登记变更程序。

4 分钟

瑞士联邦统计局的数据显示，2025年，相关部门办理的性别登记从“男性”变更为“女性”的申请共312例；从“女性”变更为“男性”的申请为262例。

性别登记变更最多的州为苏黎世州(120例)，而位于瑞士东部人口最少的内阿彭策尔州(Appenzell Inner Rhodes)未记录任何登记变更。据联邦统计局表示，56%的变更申请由25岁以下年轻群体提出。16岁以下青少年需征求法定代理人同意方能提出变更申请。

目前，瑞士承认的性别标识为男性和女性。性别登记在出生时进行，且为强制性规定：即便在无法清晰界定性别的情况下，仍须登记婴儿性别。瑞士联邦政府于2022年明确反对增设第三性别选项或在民事登记中取消性别条目。

相关内容

相关内容 哪些国家已引入第三性别身份标识？ 此内容发布于 尼莫成为历史上第一位在欧洲歌唱大赛中夺冠的非二元性别人士。对于那些同样不认同自己为男性或女性的群体来说，这无疑是提高自身社会形象的大好机会。尼莫正在积极推动修改瑞士法律，允许人们在政府颁发的证件上选择第三种性别。 更多阅览 哪些国家已引入第三性别身份标识？

瑞士每年约有20-100名新生儿在出生时无法清晰界定其生理性别。目前，居住在瑞士境内的跨性别人口数量尚无官方记录。瑞士跨性别者网络组织(Transgender Network Switzerland)指出，国外的估计数据在2.64万人-74万人之间。

瑞士跨性别者网络组织(Transgender Network Switzerland) 瑞士跨性别者网络组织是一个由跨性别者经营、为跨性别者服务的自助组织，致力于争取跨性别者的平等权利、医疗服务获取和反歧视。该组织在瑞士联邦、州和地方层面为跨性别群体提供咨询、法律协助(如姓名和性别标记变更)并积极游说，特别是简化《民法典》中的性别变更程序。

申请数量保持平稳

自2022年1月1日起，性别登记变更可通过填写声明申请。该表格必须提交至民政登记办公室。此前，任何性格登记变更均须经过法院诉讼程序。

时任瑞士联邦司法部长的卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)曾于2020年表示，新程序的启动是漫长且艰难进程中的最后一步。

多数更改申请于新规定生效后不久批准：共1117人于2022年变更了个人登记册中的性别条目；2023年的数据是713人。

据统计办公室发言人向瑞士新闻社Keystone-SDA透露，此后，每年平均性别登记变更数量保持在约600例的水平。一直以来，25岁以下年轻群体申请性别变更的占比也相对稳定。

阅读最长 讨论最多