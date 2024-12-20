人权组织指以色列剥夺加萨用水为种族灭绝 美国不同意此说法

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（法新社海牙19日电） 人权组织「人权观察」今天表示，以色列拒绝向加萨走廊数以千计的巴勒斯坦人提供洁净水导致他们死亡，这在法律上相当于种族灭绝与灭绝行为。但美国表示不同意这项法。

「人权观察」（Human Rights Watch）在报告中指出：「这项政策构成以色列在加萨大规模杀害巴勒斯坦平民的一环，意味以色列当局已犯下违反人道的灭绝罪，并且这项罪行仍在持续进行中。根据1948年联合国防止及惩治灭绝种族罪公约（Genocide Convention），以国此一政策形同种族灭绝行径」。

美国国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）告诉媒体说：「当断言种族灭绝此等情事，法律标准非常高，因此我们不同意此情况的说法。」

人权观察表示，以色列切断加萨送水管道，并且断电、限供燃料，这意味着加萨本身的供水系统和卫生设施都无法使用。

人权观察说，加萨许多地区的巴勒斯坦人每天只能获得数公升的水，远低于生存需求的15公升门槛。

以色列在回应中表示，已确保供水设施维持运作。以色列说，国际合作伙伴已派送水罐车通过以色列的过境点，包括在上周，超过120万吨人道物资进入加萨时，以色列也予以方便。（译者：纪锦玲）