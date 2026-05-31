以军再袭黎南 黎总理控以色列采焦土政策

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（法新社贝鲁特30日电） 以色列对黎巴嫩南部发动新一波空袭，并警告十多个地点民众应撤离。黎巴嫩总理今天指控以色列在黎南采取「焦土政策」，要求立即停止战斗。

就在前一天，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）说，以军已深入黎巴嫩腹地；黎国总理萨莱姆（Nawaf Salam）今天发警语，指黎国「危险」情势加剧，他要求以方「立即实现真正的停火」。

萨莱姆在电视谈话中指控以色列「执行焦土政策与集体惩罚」，「摧毁城镇与村庄，迫使百姓流离失所」。

他表示，这做法「既不会为以色列带来安全，也不会带来稳定」。

以黎双方军事代表昨天在华府举行安全会谈，预计下周还会有更多谈判，并由美国居中斡旋。

尽管以色列在黎南展开新一波攻击，萨莱姆仍对两造接触持正面态度，他说，虽然「无法保证」谈判结果，但这是「一条途径，能让我们国家和人民付出的代价最低」。

以色列与黎国激进团体真主党（Hezbollah）之间停火协议于4月17日正式生效，但从未真正落实。双方互指对方违反停火协议，并以此为由发动攻击。

黎巴嫩和以色列官员正在华府谈判，昨天会后美国发布声明并未提及停火，但表示「这是富有成效的军事对话」，可作为下周政治会谈的参据。真主党则坚决反对直接谈判。（编译：纪锦玲）