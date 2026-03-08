以军夜袭德黑兰麦拉贝德机场 摧毁16架革命卫队战机

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷7日电） 以色列军方今天表示，夜间对伊朗首都德黑兰（Tehran）等多处发动大规模空袭，目标包括麦拉贝德（Mehrabad）机场的军事基础设施，摧毁16架军机。

以色列军方在声明中说：「以色列空军完成一波横跨德黑兰大规模空袭，并攻击位于德黑兰『麦拉贝德机场』的军事基础设施。」

声明指出：「伊朗革命卫队（IRGC）『圣城部队』（Quds Force）16架飞机已被精准解体。」圣城部队是革命卫队负责海外行动的分支。

麦拉贝德机场是德黑兰两座主要机场之一。以色列军方指控革命卫队利用此机场，运送资金与武器予其中东地区代理势力，其中包括黎巴嫩真主党（Hezbollah）。

声明中还说：「威胁以色列空军在伊朗领空行动的数架伊朗战机，也遭到攻击。」

以国军方表示，这次夜间攻击还命中伊朗空军的一处关键指挥中心，以及一座用于制造弹道飞弹的设施。

稍早，以色列军方表示，超过80架战机已完成一波空袭，目标是德黑兰与伊朗中部军事基地、飞弹发射器及其他目标。

声明中也说，战机亦攻击一所隶属革命卫队的军事学院，当地「被用作紧急军事资产」，因此「构成合法军事目标」。

声明指出，其他攻击目标包括地下指挥中心、飞弹储存设施以及发射阵地，「目的是减少针对以色列领土的火力攻击规模」。

以色列媒体报导，以色列空军指挥官巴尔（Tomer Bar）将军，亲自参与这次夜间出击任务。（编译：屈享平）