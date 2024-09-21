以军空袭贝鲁特 真主党：精锐部队2高阶指挥官丧命

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（法新社贝鲁特21日电） 以色列昨天空袭黎巴嫩首都贝鲁特，根据黎巴嫩真主党今天的说法，其麾下有16名战士身亡，除统领精锐「拉德万部队」的作战指挥官阿基尔外，还包括另一名高阶指挥官瓦赫比。

获伊朗支持的真主党（Hezbollah）表示，瓦赫比（Ahmed Mahmud Wahbi）在去年10月7日以哈战争爆发至今年年初期间，负责领导其精锐拉德万部队（Radwan Force）的军事行动以支持巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）。

以色列军方指出，昨天对贝鲁特南郊展开的空袭行动击毙了阿基尔（Ibrahim Aqil）及其他数名真主党指挥官。

两名在黎巴嫩的安全消息人士证实，阿基尔在空袭中丧命，当时他正与拉德万部队开会；一名知情人士告诉法新，这支部队是真主党最强大的进攻武力，旗下战士都受过跨境渗透训练。

真主党在今天午夜过后不久发布声明证实阿基尔身亡，称他是「最高领袖之一」，但没有提供他的死因细节，并在稍后概述阿基尔生平的声明中指出，他在贝鲁特南郊达希耶（Dahiyeh）遭击毙，称这是「以色列奸诈的刺杀行动」。

一名安全消息人士说，阿基尔于1960年左右出生在黎巴嫩贝卡谷地（Bekaa Valley）一座村庄，曾加入另一个黎巴嫩大型什叶派政治运动「艾玛尔」（Amal），后来转而成为真主党创始成员。