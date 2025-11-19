以军驱散巴人示威 半岛电视台记者腿部中弹

（法新社约旦河西岸努尔沙姆斯18日电） 法新社记者今天目睹，一名半岛电视台（Al Jazeera）记者在报导以色列军人驱散巴勒斯坦抗议人士时，腿部中弹受伤。

巴勒斯坦示威者抗议以色列将他们从北部城镇图卡瑞姆（Tulkarem）附近的努尔沙姆斯（Nur Shams）难民营驱赶出去。

半岛电视台说：「半岛电视台摄影记者雅新（Fadi Yassin）在图卡瑞姆市遭以色列军队开枪击中腿部。」

法新社记者说，雅新腿部中弹后倒地，之后由救护车送医治疗。当时约有150名示威者在现场抗议。

以军随后走出营地，开始驱散人群，并短暂拘留两名示威者和一名约旦罗亚电视台（Roya）摄影师。

以色列军方表示，正在调查这起事件。

负责医疗撤离的巴勒斯坦红新月会（Palestine Red Crescent Society）急救人员奈拉特（Abdullah Nairat）说：「伤者情况稳定，我们已将出血控制住。一枚子弹从他的右腿外侧射入，穿出后击中左大腿。」

努尔沙姆斯居民群起示威，要求返回位在这处难民营的家园。自今年初起，以色列对约旦河西岸北部多个难民营展开军事行动，并驱逐了营地内的所有居民。

努尔沙姆斯居民柴特（Noha Zait）告诉法新社记者：「我们1948年被迫离开家园后，便在这处难民营栖身，这是我们享有的最基本权利之一。」

56岁的柴特说：「我们必须回到自己的家园，难民营里不该有军人。」

以色列1948年建国时，大批巴勒斯坦人流离失所，之后在巴勒斯坦自治区和周边阿拉伯国家建立难民营。以色列自1967年开始占领约旦河西岸（West Bank）。

联合国人道事务协调厅（OCHA）说，以色列在约旦河西岸北部难民营的行动，已迫使近4万名巴勒斯坦人流离失所。（编译：刘文瑜）