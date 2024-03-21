以哈战争延烧逾5个月 沙乌地向UNRWA捐赠4000万美元

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（法新社利雅德20日电） 沙乌地阿拉伯今天宣布将向联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）捐赠4000万美元（约新台币12亿8000万元）。

以色列与巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）的战争持续超过5个月。UNRWA一直是加萨援助行动的核心，但面临资金大幅削减的窘境，以及以色列带头要求废除机构的呼声。

沙尔曼国王人道援助和救援中心（King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, KSrelief）表示，这些资金将支持UNRWA「在加萨走廊的人道救援工作」。

KSrelief在声明中说：「这笔资金将向超过25万人提供粮食，并向2万个家庭提供帐篷。」

联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署成立于1949年，在以色列指控数十名员工涉及去年10月7日哈玛斯袭击以色列南部行动后，UNRWA受到各界严密审查。

联合国已对这些指控展开内部与独立调查，尽管以色列尚未提出任何证据，但有多个国家已暂停提供援助。

KSrelief监察长拉比亚（Abdullah al-Rabeeah）说：「解决加萨人民的迫切需求是至关重要的。」