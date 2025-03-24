以色列内阁对总检察长投下不信任票

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（法新社耶路撒冷23日电） 以色列司法部长李文（Yariv Levin）表示，以色列内阁今天通过对总检察长的不信任投票。

这项不信任投票代表对总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）批评声浪的反击，以国政坛的裂痕也更加严重。

李文批评作为司法独立捍卫者的巴哈拉夫-米亚拉，不应质疑某些政府决定的合法性。

李文说，总检察长不应「利用其职位来达到政治目的，导致政府工作完全瘫痪。」

以国内阁对总检察长巴哈拉夫-米亚拉（Gali Baharav-Miara）的不信任投票是罢黜她的第一步，以国政府两天前才将国家安全局（Shin Bet）局长巴尔（Ronen Bar）解职，不过最高法院随后冻结解职令，巴哈拉夫-米亚拉亦警告总理不要试图换掉她。

总理办公室援引内阁会议议程指出，政府将对巴哈拉夫-米亚拉进行不信任投票，「因为她的不当行为，以及政府与政府法律顾问之间长期存在重大分歧」。

时值以色列恢复在加萨走廊（Gaza Strip）的军事行动，以国政府采取前所未有的措施，先是解职国家安全局局长，现在又将矛头指向总检察长，政坛分歧更形剧烈。

随着抗议浪潮再起，示威人士指控尼坦雅胡对民主构成威胁。

尼坦雅胡本月16日以「持续缺乏信任」为由，说明他为什么决定将巴尔解职。以色列最高法院21日发布禁制令，暂时冻结政府将巴尔（Ronen Bar）解职的决定。巴尔预计将于4月8日出庭作证。

尼坦雅胡坚称谁来领导国家安全局是由政府决定，在野的「未来党」（Yesh Atid）谴责开除巴尔的决定是「基于明显的利益冲突」。

批评者认为，尼坦雅胡反对巴尔有两个主要原因。

首先，巴尔批评因政府在安全方面的失误，导致巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）于2023年10月7日对以色列发动攻击，写下以色列史上最致命的一天。

第二，正如反对派在上诉中所述，巴尔领导的国家安全局正在调查尼坦雅胡的亲密盟友，怀疑他们收受与卡达有关的资金。

尼坦雅胡办公室驳斥这些指控，称其为「假新闻」。

最高法院初步裁决后，巴哈拉夫-米亚拉表示，尼坦雅胡不能任命新的内部安全负责人。

她说：「根据最高法院裁决，禁止采取任何损害国家安全局局长巴尔地位的行动。」

在针对哈拉夫-米亚拉进行不信任投票之前，数以百计抗议者在耶路撒冷国会与总理官邸外示威，并与警方发生冲突。