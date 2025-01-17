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以色列内阁将开会讨论 美称有信心停火协议如期生效

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（法新社耶路撒冷17日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室说，加萨停火与人质释放协议最终细节敲定后，以色列安全内阁预定今天开会；美国则表示「有信心」停火协议将按计画于本周末开始生效。

如果获以色列内阁批准，停火协议将于19日生效，内容包括互相释放以色列人质与巴勒斯坦囚犯，随后将商定战争永久结束的条款。 除了外交方面外，加萨走廊（Gaza Strip）救援人员昨天表示，以色列空袭造成数十人死亡。以色列军方则表示，过去一天内轰炸加萨约50个目标。

尼坦雅胡办公室昨天指控巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）违反协议中的关键内容，试图藉此逼迫以色列在最后一刻让步，但哈玛斯否认指控。

尼坦雅胡办公室今天清晨表示，已达成「释放人质的协议」，且尼坦雅胡下令安全内阁今天稍晚召开会议，并说「政府随后将召开会议以批准这项协议」。

至少两名内阁成员表态反对停火，其中极右派的国家安全部长班吉维尔（Itamar Ben Gvir）表示，如果这项「不负责任」的协议获得批准，他和党内同僚将退出内阁，但不会退出执政联盟。

极右派财政部长史莫特里奇（Bezalel Smotrich）也反对停火，称这是「危险的协议」。

但参与数个月调解工作的美国国务卿布林肯（Antony Blinken）昨天表示，他相信停火将如期实现。

他说：「我有信心，并且完全预期将如我们所说那样，于周日开始实施（停火）。」

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