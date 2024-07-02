以色列又示警疏散 加萨南部民众急奔逃

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（法新社耶路撒冷2日电） 以色列军方昨天又向加萨走廊南部的甘尤尼斯部分地区和拉法发布疏散令；与此同时，目击者声称，大批民众正在奔逃；联合国机构估计，新的疏散令波及约莫25万民众。

以军5月初以来在拉法（Rafah）这个加萨最南端城市发动地面攻势，攻击前夕和期间，约莫数以十万计的民众已逃离当地。

以军藉由社群媒体和官方声明发布疏散警示数小时前，以色列声称，20枚「抛射物」自甘尤尼斯（Khan Yunis）射向以色列境内。

巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（Palestinian Islamic Jihad）的武装派系声称，这起攻击是他们所为，而以色列已于昨天在拉法发动空袭。

此外，联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）今天估计，自以色列军方昨天又向加萨南部若干地区发布疏散令以来，约莫25万民众受波及。

UNRWA发言人沃特里奇（Louise Wateridge）藉由视讯连线从加萨走廊告诉人在日内瓦的记者：「我们已目睹民众迁徙、家庭迁徙，民众开始打包随身行囊，并试图逃离这个地区。」 她说，UNRWA「估计这几道疏散令波及约莫25万民众」，并说「我们预料人数将续增」。

沃特里奇告诉法新社，新疏散令涵盖东甘尤尼斯地区，25万是UNRWA估计的当地民众人数。

她说，「我们研判这些民众几乎将全数逃离这个地区」，并说UNRWA期盼今天能够更妥善掌握逃离的人数。