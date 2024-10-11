以色列向联合国驻黎巴嫩机构开火 义大利等国不满

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（法新社贝鲁特10日电） 联合国（UN）维和部队表示，以色列今天朝他们在黎巴嫩南部的总部开火，造成两名维和人员受伤；此事引来参与联合国维和任务的欧洲成员国的谴责。 以色列承认军方在这个地区开火，称真主党（Hezbollah）战士在联合国驻地附近活动。以色列正逐步强化对真主党的攻势。

为联合国维和部队提供人力的大国之一义大利表示，这些行为「可能构成战争罪」；美国政府也「深表关切」。

联合国维和部队上周拒绝以色列希望他们「迁移」部分阵地的要求。

联合国驻黎巴嫩临时部队（UNIFIL）在黎巴嫩南部约驻有1万名维和人员，自以色列与真主党之间的敌对行动于今年9月23日升级以来就呼吁双方停火。双方自去年10月7日巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）突袭以色列之后就频频跨境交火。

维和部队表示：「以色列国防军（IDF）墨卡瓦型（Merkava）战车今早朝联合国驻黎巴嫩临时部队驻纳古拉（Naqura）总部一座了望塔开火并直接命中，造成两名维和人员受伤倒下。」

维和部队表示，两名维和人员伤势不重，「但还待在医院」。

联合国驻黎巴嫩临时部队发言人说，这两名维和人员来自印尼。印尼也派遣很多人员加入这支部队。

印尼驻联合国大使哈里（Hari Prabowo）说，此事「显然证明以色列如何凌驾于国际法、有罪不罚和我们共同的和平价值之上」。

以色列则表示，军方在向联合国驻黎巴嫩临时部队基地区域开火之前，有通知联合国部队寻找掩护。

义大利国防部长克罗塞托（Guido Crosetto）说，这起攻击和联合国驻黎巴嫩临时部队归咎于以色列的其他事件「可能构成战争罪」，他要求以方解释，因为「这不是失误」。他说，这次开火事件「令人无法容忍」，要向以色列国防部长和以色列驻义大利大使提出抗议。

美国国家安全会议（NSC）发言人今天说，白宫「深表关切」，「我们理解以色列正在『蓝线』（Blue Line）附近执行针对性行动以摧毁真主党基础设施…重要的是勿危及联合国维和人员的安全」。

西班牙外交部也「强烈谴责以色列开火击中联合国驻黎巴嫩临时部队总部」，称这次行动「严重违反国际法」。