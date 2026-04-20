以色列士兵击打黎巴嫩耶稣像照片疯传 以军证实为真

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（法新社耶路撒冷20日电） 社群媒体近日广传一张照片，显示一名以色列士兵在黎巴嫩南部击打当地耶稣受难像。以军今天表示，已确认此为真实照片。

这张照片似乎显示一名以色列士兵用大锤敲击一座从十字架掉落的耶稣受难像的头部。

当地市政当局告诉法新，这座雕像位于黎巴嫩南部、靠近以色列边境的基督教村庄戴布（Debl），不过官员无法确定雕像是否受损。

以色列军方今天在其X平台官方帐号发文写道，军方「严正看待」这起事件，并强调「该士兵的行为完全不符部队所期望的价值观」。

以军指出，在对以色列国防军（IDF）士兵破坏基督教象徵的照片完成初步调查后，确认照片中人物是在黎巴嫩南部执行任务的以军士兵。

以军表示「将对涉案人员采取适当措施」，但未透露进一步细节；此外，他们将与当地社群合作，「协助把雕像恢复原位」。

以色列外交部长萨尔（Gideon Saar）谴责这项行为「可耻又丢脸」，他在X平台写道：「我相信任何涉入这起丑陋事件的人员都将面临必要的严厉处分。」

萨尔并提到：「我们为这起事件道歉，并向所有因此感到受伤的基督徒致歉。」

伊朗支持的黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）3月初为声援伊朗而向以色列发射火箭后，黎国被卷入中东战争。

以色列随即对黎巴嫩各地发动大规模空袭，并出兵黎国南部。尽管以黎两国的停火协议已于本月17日生效，以军部队仍持续驻扎在黎国南部。