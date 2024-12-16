以色列外交部：爱尔兰采取极端反以政策 关闭驻都柏林大使馆

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（法新社耶路撒冷15日电） 以色列外交部今天以爱尔兰政府「极端反以色列政策」为由，宣布关闭驻都柏林大使馆。以色列这一步加剧了原本就很紧张的双边关系。

爱尔兰5月承认巴勒斯坦为国家，上周又支持南非向国际法院（International Court of Justice）指控以色列在加萨走廊（Gaza Strip）犯下「种族灭绝」罪，一连串举措都导致双边关系恶化。

2023年10月7日巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）对以色列南部发动攻击，而后掀起以色列报复行动的加萨战争，爱尔兰也是最直言不讳批评以色列因应作为的国家之一。

以色列外交部在声明中表示：「关闭以色列驻都柏林大使馆的决定，是基于爱尔兰政府的极端反以色列政策。」

以色列外交部长萨尔（Gideon Saar）表示，爱尔兰针对以色列的各项行为和反犹言论，源自于否定以色列的合法政权、妖魔化以色列，外加双重标准。他说：「爱尔兰在与以色列的关系中已经跨越了所有红线。」

哈里斯11月曾表示，鉴于国际刑事法院（International Criminal Court）对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）发布逮捕令，若尼坦雅胡踏入爱尔兰将会遭到拘留。

除了尼坦雅胡，国际刑事法院11月也对以色列前国防部长葛朗特（Yoav Gallant）发出逮捕令。国际刑事法院指控他们在2023年10月8日至今年5月20日间，在加萨走廊犯下「危害人道罪和战争罪」。