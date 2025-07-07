以色列将徵召极端正统派男子入伍 联合政府恐宣告分裂

afp_tickers

3 分钟

（法新社耶路撒冷6日电） 以色列军方今天宣布，将开始对5万4000名过去免服兵役的极端正统派犹太教（Ultra-Orthodox Jews）男子发出徵兵通知，此举可能导致联合政府宣告分裂。

法新社报导，军方透过声明表示：「军方将于本周开始，向因为先前的法律安排到期而不再具有犹太法典学校（Yeshiva）学生身分的极端正统犹太教男子发出兵单，以完成他们的入伍程序。」

极端正统犹太教徒又称「哈瑞迪人」（Haredim）。对总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府来说，徵召他们入伍是极具争议的议题。

尼坦雅胡的联合政府成立于2022年12月，核心是尼坦雅胡所属右翼「联合党」（Likud）、多个极右翼政党，以及极端正统派政党组成的联盟。

根据1948年以色列建国时的规定，极端正统派只要全心投入宗教研究，即可免服兵役。

极端正统派政党多次要求尼坦雅胡保留其选民长期享有的兵役豁免权，但在加萨走廊的战火延烧21个月后，这项权力愈来愈不受以国社会的其他族群欢迎。

自2000年代初期开始，哈瑞迪人的特殊地位也持续面临以国最高法院的挑战，历任政府只得制定临时应变法案，以安抚联合政府中的极端正统派。

2024年6月以来，司法部门不断向政府施压，要求政府在保障其豁免权的最新法律到期后，开始徵召哈瑞迪男子入伍。

上月，因为这项议题，极端正统派政党差点在信任投票中投下反对票，但最后一刻终于就延长豁免达成协议。

军方的声明指出：「徵召令将在7月分批发出，最终合计将发出5.4万份。」

声明还说：「军方将持续努力放宽极端正统派的入伍条件，同时努力提供尽可能尊重其独特生活方式的最佳条件。」

极端正统派犹太教徒约占以国犹太人口的14%，约130万人，目前约有6.6万名适龄男性享有兵役豁免。