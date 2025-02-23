以色列延后释放巴囚 批哈玛斯利用仪式羞辱人质

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（法新社耶路撒冷23日电） 以色列总理尼坦雅胡今天表示，以色列将延后依据加萨停火协议释放巴勒斯坦囚犯的行动，并要求哈玛斯（Hamas）在移交以色列人质时不举行「羞辱性仪式」。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室声明指出，由于巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯一再违反协议，包括举行可耻仪式来羞辱以色列人质，并利用人质大作宣传，以方决定延后原定昨天释放数百名巴勒斯坦囚犯及被关押者的计画，直到确保下一轮人质释放，且在移交以色列人质时不举行「羞辱性仪式」。

法新社报导，自加萨停火协议1月19日生效以来，哈玛斯精心策划释放25名以色列人质的仪式，手持自动步枪的蒙面武装分子将人质带到台上，强迫他们向聚集观看的加萨人挥手致意，甚至透过麦克风讲话。

在仪式上，以色列人质捧着哈玛斯颁发的「获释证书」，由哈玛斯移交给红十字会（Red Cross）人员，再由红十字会转交给以色列军队。

红十字会多次要求私下释放人质，但遭哈玛斯拒绝。

哈玛斯公布的一支影片显示，仍在他们手上的2名以色列人质坐在车上观看今天的6名人质释放仪式。

以色列突然宣布延后释放巴勒斯坦囚犯，使以哈脆弱的停火协议面临更多不确定性。（译者：纪锦玲）