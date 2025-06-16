以色列猛攻、伊朗回击 中东冲突加剧

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（法新社德黑兰15日电） 以色列今天对伊朗各地发动猛烈攻击，伊朗也以另一波飞弹回击。双方都扬言造成更大破坏，冲突显然正在恶化。

以色列当局今天在飞弹来袭前通知人民前往避难；伊朗也表示，将在以色列持续攻击之际开始开放清真寺、地铁站和学校作为临时避难所。

以色列表示，这波攻势打击了军事和核设施、击毙高阶官员和核子科学家；但一名高阶美国官员今天说，美国总统川普阻止以色列实行击毙伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的计画。

一名匿名美国高阶官员今天告诉法新社，川普敦促以色列放弃暗杀哈米尼的计画，「我们发现以色列打算袭击伊朗最高领袖。川普总统反对，我们就制止以色列这么做」。

自两天前冲突爆发以来，以色列和伊朗的住宅区都遭受致命袭击，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天抨击伊朗涉嫌攻击平民。

尼坦雅胡在特拉维夫（Tel Aviv）附近视察一栋遭飞弹攻击的住宅大楼时说：「伊朗将为预谋杀害平民、妇孺付出非常沉重的代价。」

此前数小时，以色列当局统计伊朗飞弹彻夜攻击造成至少10人丧命，自伊朗本月13日展开报复性攻击以来，以色列死亡总数增至13人。

同时，伊朗国家电视台报导，以色列攻击今天击中闹区一栋住宅大楼，至少5人身亡。

伊朗武装部队发言人塞雅（Reza Sayyad）扬言对以色列攻击发起「毁灭性回应」。他在电视演说中警告，「离开被占领的领土（以色列），因为这些地方未来势必不再适合居住」，甚至连避难所都「不保证安全」。

伊朗卫生部统计，自13日以来，至少已有224人在以色列袭击中丧命、逾1200人受伤。

官方伊朗通讯社（IRNA）报导，伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）情报首长卡兹米（Mohammad Kazemi）和两名军官也命丧以色列攻击。

川普说，华府与以色列轰炸行动「毫无关系」。但他也扬言，若伊朗攻击美国据点，美军将全力回应；他随后呼吁以色列和伊朗「达成协议」。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）则坚称，伊朗握有「确切证据」显示美军在以色列攻击中予以支持。