The Swiss voice in the world since 1935
登录

以色列猛攻、伊朗回击 中东冲突加剧

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社德黑兰15日电） 以色列今天对伊朗各地发动猛烈攻击，伊朗也以另一波飞弹回击。双方都扬言造成更大破坏，冲突显然正在恶化。

以色列当局今天在飞弹来袭前通知人民前往避难；伊朗也表示，将在以色列持续攻击之际开始开放清真寺、地铁站和学校作为临时避难所。

以色列表示，这波攻势打击了军事和核设施、击毙高阶官员和核子科学家；但一名高阶美国官员今天说，美国总统川普阻止以色列实行击毙伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的计画。

一名匿名美国高阶官员今天告诉法新社，川普敦促以色列放弃暗杀哈米尼的计画，「我们发现以色列打算袭击伊朗最高领袖。川普总统反对，我们就制止以色列这么做」。

自两天前冲突爆发以来，以色列和伊朗的住宅区都遭受致命袭击，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天抨击伊朗涉嫌攻击平民。

尼坦雅胡在特拉维夫（Tel Aviv）附近视察一栋遭飞弹攻击的住宅大楼时说：「伊朗将为预谋杀害平民、妇孺付出非常沉重的代价。」

此前数小时，以色列当局统计伊朗飞弹彻夜攻击造成至少10人丧命，自伊朗本月13日展开报复性攻击以来，以色列死亡总数增至13人。

同时，伊朗国家电视台报导，以色列攻击今天击中闹区一栋住宅大楼，至少5人身亡。

伊朗武装部队发言人塞雅（Reza Sayyad）扬言对以色列攻击发起「毁灭性回应」。他在电视演说中警告，「离开被占领的领土（以色列），因为这些地方未来势必不再适合居住」，甚至连避难所都「不保证安全」。

伊朗卫生部统计，自13日以来，至少已有224人在以色列袭击中丧命、逾1200人受伤。

官方伊朗通讯社（IRNA）报导，伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）情报首长卡兹米（Mohammad Kazemi）和两名军官也命丧以色列攻击。

川普说，华府与以色列轰炸行动「毫无关系」。但他也扬言，若伊朗攻击美国据点，美军将全力回应；他随后呼吁以色列和伊朗「达成协议」。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）则坚称，伊朗握有「确切证据」显示美军在以色列攻击中予以支持。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
34
54 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
12
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
13
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团