以色列猛轰黎巴嫩 中东战争最新发展一次看

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（法新社巴黎8日电） 美国与以色列联手攻打伊朗进入第40天，交战双方虽达成停火协议，但以色列对黎巴嫩发动猛烈空袭，为协议前景蒙上阴影。以下是法新社汇整的中东战争最新情势。

●美以动向

白宫表示，美国副总统范斯（JD Vance）将率领代表团，自11日起在巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad）与伊朗展开会谈，成员包括特使魏科夫（Steve Witkoff）和川普的女婿库许纳（Jared Kushner）。

范斯在匈牙利向记者发言时，敦促伊朗不要因黎巴嫩问题让停火协议破局，并坚称前一晚所达成的协议本来就没有包含停止以色列在当地的战斗。

以色列国防部长表示，他们在黎巴嫩全境针对真主党（Hezbollah）成员发动攻击，称这是自2024年呼叫器炸弹行动以来，对真主党最大规模的一次打击。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，尽管美伊达成停火，但如有必要，以色列仍准备好对抗伊朗。

尼坦雅胡在电视声明中说：「容我说清楚，我们仍有目标需要完成，我们将会达成，无论是透过协议或重启战斗。」

●伊朗动向

伊朗当地时间9日宣布船只行经荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的替代航线，理由是这条重要水道的主要区域存在水雷风险。声明分享了通过海峡的替代进出航线指示。

伊朗官方媒体今天报导，总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，停止以色列在黎巴嫩的攻击，是伊朗为确保中东战争结束所提10点计画的关键条件之一。

以色列先前对邻国黎巴嫩发动了自与真主党交战以来最大规模的空袭，攻击目标包括人口稠密的贝鲁特（Beirut）市中心。

伊朗首都德黑兰（Tehran）部分民众担心停火协议将化为乌有，但也有人宣布胜利，而大多数人在经历数周的轰炸后都松了一口气。

50岁的家庭主妇穆哈玛迪（Sakineh Mohammadi）告诉法新社：「现在每个人都安心了，我们更放松了。」她表示为自己的国家感到「骄傲」。

●油价股汇动态

在美国和伊朗同意可能促使荷莫兹海峡重新开放的临时停火后，油价和天然气价格今天暴跌，全球股市飙升，美元走软。

道琼工业指数上涨2.9%。交易最活跃的石油合约价格下跌约15%，至每桶95美元左右。

●其他国家及组织

黎巴嫩卫生部报告，以色列今天的空袭造成182人丧生、890人受伤，死亡人数可能还会攀升。首都贝鲁特遭受了自以色列与真主党开战以来最猛烈的轰炸。

联合国人权事务高级专员和红十字国际委员会（ICRC）对以色列攻击黎巴嫩表示愤怒。

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）说：「今天黎巴嫩的死伤和破坏规模简直骇人听闻。在与伊朗达成停火协议数小时内发生如此屠杀，令人难以置信。」

伊朗支持的武装组织真主党当地时间9日表示，为回应以色列「违反」美伊停火协议，已向以色列发射火箭。此前一天，真主党称有「权利」回应以色列在黎巴嫩全境发动的致命攻击。

红十字国际委员会表示，对以色列今天在黎巴嫩人口稠密地区发动的空袭所造成的「毁灭性死伤和破坏感到愤怒」。

红十字国际委员会驻黎巴嫩代表团团长杜尔（Agnes Dhur）说：「黎巴嫩各地人民屏息以待停火协议，但一波致命空袭却让该国陷入恐慌与混乱。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）敦促美国总统川普和伊朗总统裴泽斯基安，将黎巴嫩纳入双方达成的停火协议中。

马克宏在与美伊领袖通话后于社群平台X写道：「我表达了我的希望，即在所有对抗地区，包括在黎巴嫩，交战各方都能充分遵守停火。」