以色列空袭黎巴嫩南部 2人死亡

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（法新社贝鲁特8日电） 黎巴嫩官方媒体指出，以色列今天空袭黎巴嫩南部，造成2人死亡并引发野火灾情；获伊朗支持的黎巴嫩什叶派民兵组织「真主党」（Hezbollah）则宣布旗下一名战士丧命。

黎巴嫩官方的国家通讯社（National News Agency）今天报导，「一架以色列无人机用两枚导向飞弹发动空袭，锁定艾塔龙村（Aitaroun）一间咖啡厅」，造成37岁的咖啡厅老板以及另一位年轻人死亡。

此外，黎巴嫩南部边境村庄基安（Khiam）也遭受「猛烈空袭」。

以色列军方发布声明表示，以军一架飞机击中艾塔龙村的一名真主党恐怖分子，空军也锁定基安村和马卡巴村（Markaba）的「恐怖分子设施」。

真主党随即宣布向以色列边境城镇发射卡幽沙式（Katyusha）火箭，「藉此回应以色列敌军攻击黎巴嫩南部村庄及避难处所，而且还锁定平民，尤其是在有2人丧命的艾塔龙村」。

以色列北部日前也爆发熊熊森林大火。这场大火是来自邻国黎巴嫩的火箭弹和无人机攻击后不久爆发，一镇居民被迫部分撤离。

真主党是巴勒斯坦伊斯兰组织「哈玛斯」（Hamas）的盟友。自从哈玛斯去年10月7日攻击以色列引发加萨走廊（Gaza Strip）战争后，真主党过去8个月几乎每天跟以军交火。