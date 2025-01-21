以色列突袭约旦河西岸城市哲宁 传酿6死

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（法新社约旦河西岸哲宁21日电） 以色列与巴勒斯坦好战组织哈玛斯在加萨走廊的停火协议19日才生效，以色列军方今天便在约旦河西岸的哲宁（Jenin）发动1场行动，巴勒斯坦方面称酿6人死亡。

哲宁的难民营是数个巴勒斯坦好战团体的大本营。以色列军方今天与以色列国家安全局（Shin Bet）发表联合声明说，他们偕同以色列边境警察（Israeli Border Police）在哲宁发动代号「铁墙」（Iron Wall）的行动。

不久后以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也发布声明表示，这场突袭行动是为了将哲宁的「恐怖主义铲除」，且是为了反制伊朗「无论将其势力伸向何处，是加萨、黎巴嫩、叙利亚、叶门」或约旦河西岸（West Bank），所采取的更广泛战略一环。

以色列政府指控伊朗不仅在中东各地支持武装团体，包括统治加萨走廊（Gaza Strip）的哈玛斯（Hamas）；还试图提供武器和资金给在约旦河西岸的好战分子。

哲宁省省长阿布鲁布（Kamal Abu al-Rub）告诉法新社，今天这场行动「来得很快，空中有阿帕契（Apache）直升机，到处都是以色列的军车」。他并指这是对当地「（难民）营的侵犯」。

设于约旦河西岸城市雷马拉（Ramallah）的巴勒斯坦自治政府卫生部表示，以色列这场行动已造成6人丧命。巴勒斯坦红新月会（Palestinian Red Crescent Society）则说，他们的急救人员在现场救治7名遭实弹击中的伤者，而以色列部队阻碍他们进入当地。

根据1名法新社记者说法，巴勒斯坦自治政府安全部队从去年12月初便在当地扫荡几个巴勒斯坦派系，但在以军抵达前，他们已离开在哲宁难民营周围的部分阵地。

巴勒斯坦安全部队发言人拉吉布（Anwar Rajab）则透过声明表示，以色列部队朝「平民和安全部队开火，造成若干平民和一些安全人员受伤，其中1人伤势严重」。