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以色列袭加萨北部医院 5名医护与技术人员死亡

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（法新社加萨走廊26日电） 以色列对加萨进行军事行动已逾两个月，加萨北部最后仍在运作的5家医院其中之一的负责人指出，医院5名员工今天在以色列空袭下丧命。

贝特拉希亚（Beit Lahiya）卡迈尔艾德旺医院（Kamal Adwan Hospital）院长萨菲亚（Hussam Abu Safiya）表示：「以色列空袭造成5名医院员工丧生。」

以色列军方未立即回覆媒体置评请求。

萨菲亚向土耳其安纳杜鲁新闻社（Anadolu News Agency）表示，死者为1名儿科医师、2名护理人员、1名维修技术人员和1名实验室技术员。

以色列自10月6日以来持续在加萨北部发动大规模攻势，称是为了阻止巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）武装分子重新集结。

加萨南部甘尤尼斯（Khan Yunis）纳瑟医院（Nasser Hospital）的儿科主任医师说，冬季来临，本周有3名婴儿因「温度遽降」死亡。

在加萨中部，附属军事团体的巴勒斯坦电视频道指出，以色列今天在加萨攻击他们的车辆，导致5名记者丧生。以军则称是在袭击「恐怖分子小组」目标。

根据目击者，当时1枚飞弹击中停放在纽瑟拉特（Nuseirat）艾尔瓦达医院（Al-Awda Hospital）外的1辆厢型车。

法新社汇整的以色列官方数据显示，加萨战争是去年10月7日由哈玛斯主导突袭以色列所引发，迄今已造成1208人丧生，多数为平民百姓。

根据联合国认为可信赖的加萨卫生部资料，以色列在加萨的报复性军事行动已造成4万5399人死亡，多数也是平民百姓。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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