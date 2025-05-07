以色列计划扩大加萨攻势 招致国际谴责
（法新社加萨市7日电） 以色列计划在加萨走廊扩大攻势，招致国际谴责。
以色列极右派财政部长史莫特里奇（Bezalel Smotrich）昨天说，加萨走廊应被「彻底摧毁」，并要求居民在战后「大量迁往第3国」。
以色列军方已在徵召数以万计后备军人，计划在加萨走廊（Gaza Strip）扩大攻势，一名官员说，此举将意味着「征服」这个巴勒斯坦自治区。
欧洲联盟外交和安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）昨天在电话中告诉以色列外长，局势「难以为继」，敦促以色列继续让援助进入加萨，当地正处于饥荒边缘。
以色列自3月初以来已封锁加萨两个月，导致人道危机恶化。
中国表示反对以色列的军事行动，且「高度关注」以色列扩大攻击计画。
中国也呼吁以色列和巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）「有效执行」停火协议，然而停火协议早在3月18日破局。
法国外长巴霍（Jean-Noel Barrot）表示，法国「强烈」谴责以色列进攻计画，称「令人无法接受」，并说以色列政府「违反人道主义法」。
英国中东事务政务次长法柯纳（Hamish Falconer）说，英国反对以色列扩大军事行动，并说「任何企图在加萨并吞土地的行动都将令人无法接受」。
德国新总理梅尔茨（Friedrich Merz）则表示「相当担忧」，并说本周末将派外长访问以色列。