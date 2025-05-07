以色列计划扩大加萨攻势 招致国际谴责

你所在的国家是如何治疗精神疾病的？

大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？