以色列防长称不会撤军加萨 哈玛斯批违反停火协议

2 分钟

（法新社耶路撒冷23日电） 以色列国防部长卡兹今天矢言，以色列军队不会撤离加萨（Gaza），并承诺在加萨北部建立前哨基地，这番言论与和平计画内容全然相悖，引发各界关切。

以色列多家媒体报导，卡兹（Israel Katz）出席约旦河西岸（West Bank）贝特艾（Beit El）屯垦区的奠基仪式时表示，「我们已深入加萨，永远不会离开，这种事绝不会发生」。

卡兹接着说：「我们留在那里是为了保护人民，以防先前发生的事情再次上演。」

他也矢言要在加萨北部建立纳哈尔（Nahal）前哨基地，以取代以色列2005年单方面撤离加萨时撤出的屯垦区，强调「当时机成熟时，我们会以正确方式进行」。

卡兹发表这番言论之际，各方正持续斡旋以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）推进下一阶段停火协议，其中包括以色列自加萨地区撤军。

美国总统川普提出的20点和平计画明确指出：「以色列不会占领或并吞加萨。」

卡兹办公室随后发表声明，淡化这些言论，表示相关发言「仅是在安全层面的语境下提出」。

声明补充说：「政府无意在加萨走廊建立屯垦区。」 哈玛斯发言人卡西姆（Hazem Qassem）对记者说，卡兹的言论是「明确且公然违反停火协议」。

卡兹的言论也遭到以色列战时内阁部长埃森科特（Gadi Eisenkot）抨击，谴责政府「在攸关以色列国家安全的关键时刻，违背了广泛的国家共识」。（编译：刘文瑜）