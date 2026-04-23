以黎华府再会谈 贝鲁特盼延停火协议

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（法新社华盛顿22日电） 以色列与黎巴嫩明天将在华府举行新一轮谈判，贝鲁特（Beirut）方面要求即将到期的停火协议能延长1个月。

法新社报导，黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）今天表示：「相关单位正努力协调，以延长停火协议的时间。」

以色列在会谈前表示，以方和黎巴嫩之间没有「重大分歧」，并呼吁黎巴嫩「共同合作」来对抗亲伊朗的真主党（Hezbollah）；而真主党反对此次谈判，也未参与。

以黎自数十年前就处于正式敌对状态，本月14日在华府举行自1993年以来的首次会谈，盼能结束真主党与以色列之间已持续逾6周的战火。

美国在首次会谈后，旋即宣布以黎停火协议于美东时间4月16日下午5时生效，为期10天，并将在26日到期。

黎巴嫩当局统计，自战争爆发以来，以色列对黎巴嫩的攻击至少造成2454人丧生，100万人流离失所。

这次会谈如同上回，美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）邀以色列驻美大使莱特尔（Yechiel Leiter）与黎巴嫩驻美大使穆阿瓦德（Nada Hamadeh Moawad）一起参与，美驻黎巴嫩大使伊萨（Michel Issa）和美驻以色列大使赫克比（Mike Huckabee）也会出席。（编译：纪锦玲）