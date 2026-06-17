伊朗两艘原油轮离港 美国谈判制裁豁免将启动

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（法新社德黑兰16日电） 船舶追踪网站显示，至少两艘油轮今天在未遭阻拦之下穿越美军封锁线、离开伊朗。船运追踪网站TankerTrackers.com说，这是伊朗两个月来首次出口原油。

TankerTrackers.com表示，经由卫星影像佐证，至少两艘隶属伊朗国家油轮公司（National Iranian Tanker Company）的超大型原油轮（VLCC）「Diona号」与「Hero II号」，载运共计380万桶伊朗原油，驶离美军封锁范围。

美国与伊朗预计19日在瑞士布尔根施托克（Burgenstock）山区渡假村展开最终协议的谈判工作。此时，荷莫兹海峡（Hormuz Strait）将恢复通航的消息，让国际油价应声下跌。

官员们表示，最终协议的相关谈判将于瑞士签署仪式结束后随即展开，并于60天的窗口期间持续协商，届时将决定伊朗核计画的未来与国际经济制裁的解除方案。

「华尔街日报」（Wall Street Journal）报导援引知情人士的话指出，美方将根据结束战事的协议，允许伊朗立即开始出售石油与燃料。

报导还指出，针对石油销售的制裁豁免将于签署后立即生效，范围也涵盖包括银行、运输与保险在内的相关服务。