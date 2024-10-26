伊朗军方回应以色列空袭：优先考虑加萨、黎巴嫩停火

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（法新社德黑兰26日电） 以色列今天空袭伊朗至少造成4死，伊朗外交部长阿拉奇表示，伊朗自卫决心没有极限；伊朗军方则指德黑兰有权采取行动进行回应，但优先考虑在加萨走廊和黎巴嫩达成停火。

阿拉奇（Abbas Araghchi）接受伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）官网访问时说：「我认为我们已经表明，我们保卫自己的决心没有极限。」

以色列今天凌晨对伊朗发动空袭，以报复德黑兰本月初飞弹攻击，而阿拉奇是首位对以军今日袭击发表评论的伊朗高层官员。

伊朗通讯社（IRNA）今晚引述军方声明报导，以军空袭至少导致4名伊朗士兵丧命。

伊朗军方今天指出，以色列空袭仅导致雷达系统受损，且伊军将加萨走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩停火视为首要之务。

伊朗军方参谋总部发布声明并在国营电视台宣读：「多亏我国防空系统及时发挥作用，（以色列）攻击造成的破坏有限，仅一些雷达系统受损。」

声明提到：「大批飞弹遭到拦截，敌机受阻无法进入我国领空。」

声明还补充道，以军飞机只能从美国控制的伊拉克领空，向伊朗远距离发射「少量搭载极轻型弹头的长程飞弹」。

不过，伊朗参谋总部并未威胁立即展开报复行动。

其声明说：「伊朗保留在适当时刻进行回应的合法权利，同时优先考虑在加萨和黎巴嫩建立永久停火。」

美联社评论，尽管伊朗军方称自己有权采取报复行动，其声明暗示，德黑兰或许正试着想办法避免局势再进一步升温。