伊朗国会议员提案 对通行荷莫兹海峡船只徵收通行费

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（法新社德黑兰19日电） 伊朗地方媒体今天报导，伊朗国会议员提案，计画对通过战略水道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的船只徵收通行费与税金。

伊朗官员已表示，荷莫兹海峡的通行条件将无法回到2月28日美国与以色列联合攻击伊朗前的状态。

伊朗学生通讯社（ISNA）引述德黑兰国会议员拉菲（Somayeh Rafiei）指出：「国会正在推动一项计画，若要让荷莫兹海峡成为运输、能源与粮食安全的保障航道，各国就必须向伊朗伊斯兰共和国支付通行费与税金。」

拉菲强调：「伊朗伊斯兰共和国将以实力、权威与尊严来建立海峡的安全，各国必须支付税金作为回报。」

伊朗军方已经袭击多艘船只，声称这些船只无视不得通过该水道的「警告」。

伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）17日表示，海上交通「不会恢复到战前状态」。

近日伊朗已允许部分「友好国家」的船只通过，同时警告将封锁参与对伊朗「侵略行动」国家的船只。

伊朗最高领袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）也在讯息中表示，「必须果断使用封锁荷莫兹海峡这项利器」。