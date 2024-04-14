伊朗对以色列发动空前袭击 民众上街表达支持

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（法新社德黑兰14日电） 伊朗当局对宿敌以色列发动空前的无人机和飞弹攻击，数以千计伊朗人今天稍早走上街头表达支持。

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）宣布发动「实践承诺行动」（Operation Honest Promise）后，不久在德黑兰（Tehran）巴勒斯坦广场（Palestine Square）即有示威民众高喊「以色列去死吧！」和「美国去死吧！」。

几天来，广场上一直悬挂着一面巨大布条，上面用希伯来语要求以色列人「去避难」，目前广场上展示着一幅壁画，写着「下一巴掌会更猛」。

示威民众今天挥舞着伊朗国旗和巴勒斯坦旗帜，一旁有布条写着「真主的胜利即将来临」。

伊朗这次攻击是为了报复4月1日发生的袭击事件，当时伊朗驻大马士革（Damascus）大使馆的5层楼领事附属建筑遭夷平，有7名革命卫队人员丧生，其中两人是将领。

此后，德黑兰当局矢言要对那场攻击进行报复。一般认为，伊朗大使馆建筑遇袭是以色列所为。

伊朗最高领袖哈米尼（Ali Khamenei）誓言：「邪恶的（以色列）政权将受到惩罚」。

伊朗媒体报导，对以色列的这场攻击「情况复杂」，其中还涉及伊朗在叶门、黎巴嫩和伊拉克的盟友。