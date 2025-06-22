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伊朗新一轮飞弹攻势 以色列3地被击中酿23伤

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（法新社耶路撒冷/德黑兰22日电） 美国空袭伊朗核设施后，伊朗今天上午向以色列发动新的飞弹袭击。以色列救援组织与警方表示，包含沿海城市特拉维夫在内的3个地区被击中，造成23人受伤。

以色列非营利紧急医疗救护组织「红色大卫之星」（Magen David Adom, MDA）告诉媒体，全国在这波攻击中共有23人受伤，「其中2人中度伤势，其他人伤势轻微」。

特拉维夫（Tel Aviv）北部的拉马特阿维夫（Ramat Aviv）区域有多栋建筑严重受损，公寓大楼外墙被击穿留下大洞。

以色列警方发布声明表示，他们也派人前往其他至少两处遇袭的地方，其中一处位在北部港口城市海法（Haifa），另外一处是特拉维夫以南的耐斯茨奥纳（Ness Ziona）。

以色列军方通报飞弹来袭后，以国全国响起空袭警报，防空系统随即启动，特拉维夫与耶路撒冷传出巨大的爆炸声。

以色列警方指出，海法所在的北部地区「有武器碎片坠落」，当地政府表示紧急救援人员已前往「事故现场」。

飞弹袭击的报导受到以色列严格的军事审查规定限制，不过官方数据显示，自从以国本月13日与伊朗开战以来，以色列全国至少50处被击中、25人死亡。

第二大城特拉维夫与南部城市俾什巴（Beersheba）以及北部港市海法，是伊朗最常攻击的3个区域。

根据以色列军方的最新数据，以色列精密的防空系统已拦截超过450枚飞弹以及约1000架无人机。

伊朗武装部队今天表示，美军攻击伊朗核设施后，他们向以色列多处地区发动攻势，其中包含班古里昂机场（Ben Gurion Airport）。

伊朗法斯通讯社（Fars news agency）引述伊朗武装部队的声明报导，「『实践承诺行动3』（Operation Honest Promise 3）的第20波攻势，动用了多枚长程液态与固态燃料飞弹，搭载毁灭性弹头。」声明还指出，攻击目标包括班古里昂机场、一座「生物研究中心」、几处后勤基地，以及多层级的指挥与控制中心。

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