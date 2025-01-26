伊欧玟风暴来袭 爱尔兰、北爱和苏格兰数十万户无电可用

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（法新社伦敦25日电） 风暴伊欧玟（Storm Eowyn）从大西洋高速来袭，爱尔兰、北爱尔兰和苏格兰数十万户家庭和企业今晚仍无电可用，紧急应变人员正在努力恢复供电。

英国气象局今天表示，这可能是至少10年来袭击英国的「最强风暴」。伊欧玟昨天来势汹汹，造成1人死亡、航班停飞，学校也停课。

爱尔兰则遭遇了有史以来最强阵风，两国周末准备迎接进一步潜在破坏性天气。

英国气象局和爱尔兰气象局相继发布新警告，雪、冰、风和雨将会在明后两天席卷这个地区。

随着清理工作持续进行，爱尔兰电网营运商ESB Networks表示，截至今晚，已为36万6000户家庭、农场和企业恢复供电，但仍有40万2000户无电可用。

电力供应商NIE Networks说，截至傍晚，北爱尔兰仍有约14万户家庭断电。

苏格兰今天深夜仍有约3万5000栋房屋停电。苏格兰政府表示，公路、铁路、航班和渡轮等交通受阻。

英国政府表示，英国首相施凯尔（Keir Starmer）已与北爱尔兰领导人及苏格兰首席大臣史文尼（John Swinney）通话，讨论能够提供哪些进一步支持。

史文尼警告苏格兰民众，「应为持续的干扰做好准备」，因为预计冬季天气将持续到下周。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）