传姆巴佩涉性侵 瑞典检方证实调查中

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（法新斯德哥尔摩15日电） 瑞典媒体披露，西甲劲旅皇家马德里法籍球星姆巴佩在斯德哥尔摩涉性侵遭到瑞典警方调查。瑞典检方今天证实，目前正在调查一桩性侵案，但并未提及犯嫌姓名。

瑞典「晚报」（Aftonbladet）与「快报」（Expressen）昨天报导，姆巴佩（Kylian Mbappe）前往瑞典首都2日游后，执法单位展开性侵调查。

瑞典检察总署（Swedish Prosecution Authority）发表声明指出：「针对有关斯德哥尔摩疑似性侵案的报导，检方可证实警方已经收到犯罪报告。」

瑞典检察总署还说，这起疑似性侵案发生于10月10日某旅馆内，但未提及犯嫌姓名，并说目前无可奉告进一步的讯息。

快报昨天引述匿名消息来源报导，犯嫌是姆巴佩，晚报今天表示，也取得消息证实姆巴佩就是嫌犯。

姆巴佩本人在社群平台X发文指出，晚报的报导与他在法国联赛委员会举行的听证会有关。姆巴佩与他先前效力的法甲球队巴黎圣杰曼（Paris Saint-Germain）之间存有薪资纠纷。

姆巴佩声称巴黎圣杰曼欠他5500万欧元（约新台币19亿元）。

姆巴佩在社群媒体发文说：「假新闻！！！听证会前夕出现这事不难想像，弄得好像是凑巧出现。」