传巴拿马签署协议 允许美军派驻运河沿岸基地

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（法新社巴拿马市10日电） 根据法新社今天看到的联合协议，美军将可派驻巴拿马运河沿岸的多座基地，这对寻求重建对这条关键航道影响力的美国总统川普而言是重大让步。

这项由两国高层安全官员签署的协议，允许美军人员派驻由巴拿马掌控的设施进行训练、演习及「其他活动」。 这项协议并未允许美国在巴拿马地峡上兴建永久基地，因为此举不仅会引发巴拿马人反弹，在法律上也充满争议。

不过，这项协议赋予美国相当大的弹性，可将不特定数量的军事人员派驻多座基地，其中部分基地是华府数十年前在占领运河区期间所建。 川普自今年1月重返白宫以来，多次声称中国对巴拿马运河影响力过大。巴拿马运河处理约40%的美国货柜运输量，以及全球约5%的海运贸易量。 川普政府先前矢言「拿回」对这条战略航道的控制权。巴拿马运河是由美国出资建设并控制到1999年。美国长期参与在巴拿马举行的军事演习。

然而，若美国在巴拿马部署类似在澳洲达尔文（Darwin）的长期轮调部队，可能会对巴拿马中间偏右总统穆里诺（Jose Raul Mulino）带来政治上不利的影响。 穆里诺今天在秘鲁透露，美国曾要求设立自己的基地。穆利诺表示，他告诉来访的美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth），早期提案中的美军基地设立一事将「令人无法接受」。

他警告赫格塞斯：「你是想制造混乱吗？如果这样做，将让这个国家陷入火海。」