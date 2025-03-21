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传法国科学家对川普发表仇恨言论 遭美拒绝入境

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（法新社巴黎20日电） 一名法国太空科学家本月试图入境美国时遭拒，法国对此表示关切。有消息人士称美国边境官员检查他的手机后，指控他对美国总统川普及其政策发表仇恨言论，随后将他遣送出境。

法国高等教育及科研部长巴提斯特（Philippe Baptiste）告诉法新社：「我忧心地知悉，一名法国研究人员前往参加在休士顿附近举行的会议时，被禁止进入美国领土，之后遭驱逐出境。」

巴提斯特指出，美国当局之所以这么做，是因「这名研究人员的手机里有他与同事、朋友的对话纪录，而他在对话中就川普（Donald Trump）政府的研究相关政策发表了政治意见」。

自川普今年1月重返白宫以来，其政府削减联邦资助的研究经费，并试图解雇数以百计从事健康与气候研究的联邦雇员。

一名外交部门消息人士透露，一位太空科学家3月9日在美国边境被拦下，边境官员在「随机」安全检查中，仔细搜索了他的工作笔电和手机里的内容。

根据这名消息人士，边境官员发现的讯息是关于科学家在美国新政府下的待遇，讯息内容「显露对川普的仇恨，可被视为恐怖主义」。据称美方人员没收了他的设备，并在3月10日将他遣返回欧洲。

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