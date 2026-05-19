促销活动令人联想光州事件 韩国星巴克CEO遭解职

afp_tickers

2 分钟

（法新社首尔19日电） 韩国星巴克公司今天表示，公司执行长因推出一系列重复使用饮料杯引发强烈反弹后，已遭解职。这场促销活动因在5月18日、即光州民主化运动纪念日当天勾起军政府统治的痛苦回忆，而饱受抨击。

这场风波的焦点在于该公司使用「坦克日」（Tank Day）一词来促销一系列被称为「坦克随行杯」（Tank tumblers）的咖啡杯，这款系列于5月18日推出，然而这天正是1980年造成死伤惨重的光州民主起义的46周年纪念日。

一名公司代表今天向法新社证实，韩国星巴克负责人已因这起争议遭到解职。

「坦克日」的用语引发广泛的批评，因为它让人联想到1980年光州起义期间，当局用来镇压抗议民众的军用车辆。

这场抗议活动是韩国民主抗争的关键时刻，学生和平民挺身反抗军事统治，随后军队在10天内暴力镇压了这场运动。

官方数据记录有165名平民丧生，65人被列为失踪，另有376人后来因伤重不治，尽管许多人认为真实的死亡人数恐怕更高。

前往出席纪念仪式的韩国总统李在明对这项促销活动表达谴责，称活动「嘲弄」了受害者。

他昨天在社群平台X上写道：「我对这种不人道且可耻的行为感到愤怒，这是一种否定韩国社群价值、基本人权和民主的牟利手段。」

韩国星巴克已于昨天发表正式道歉声明。声明指出：「我们向518精神诚挚低头道歉。」

声明补充说：「我们承认与网路随行杯促销活动相关的用字，使用了极不恰当的方式。」

星巴克公司还承诺，将透过培训加强员工的「历史意识和伦理标准」，以防范类似事件再次发生。