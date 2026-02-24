俄乌战争届满4年 从AI到星链看无人机重塑现代战场

（法新社基辅24日电） 随着俄罗斯出动战车与大军全面入侵乌克兰届满4周年之际，无人机已完全主宰前线战场。这场现代战争的转型引发了全球高度关注。

以下是法新社检视重塑这场现代战争的无人机技术变革。

● 死亡地带

乌克兰国防部长费多罗夫（Mykhailo Fedorov）曾表示，从廉价的民用商业设备到装满炸药的微型飞行器，无人机造成的战场损害比例高达80%。

乌东前线一名乌克兰步兵柯列索（Koleso）告诉法新社：「没有无人机，现代战争已寸步难行。」

前线已演变成长达20公里的「死亡地带」（kill zone），军事专家邦达尔（Kateryna Bondar）解释，「这是两军之间一个没有任何生物能存活的区域，因为那里正受到无人机全天候监控」。

士兵只能以小组形式行动，且必须快速移动并紧盯天空，祈祷不被发现。重型火炮、笨重的战车和装甲车由于速度缓慢且目标明显，极易成为双方攻击的目标。

为了减少不必要的人员伤亡，乌军正利用地面无人机向危险区域运送补给并撤离伤员。

● 光纤技术

维持无人机与操作员之间的稳定连线至关重要。邦达尔指出：「这是真正的竞赛所在：通讯与连线。」

起初，多数的无人机依赖无线电连线，但这类连线易受电磁干扰或拦截，导致无人机坠毁或失去控制。

因此俄罗斯已转向使用以极细光纤线控制的无人机，这种技术几乎不受电子干扰影响。在大规模使用下，前线城市与田野可见光纤线交织成网，景象宛如反乌托邦科幻电影。

● 星链

乌克兰开始在无人机上加装星链（Starlink）终端机，使其能利用卫星网路飞行，作为无线电控制无人机的另一种替代方案。

率先采用星链技术的乌军「拉萨尔小组」（Lasar Group）指挥官「凤凰」（Phoenix）指出：「我们需要具备稳定的影像讯号与稳定的控制，才能飞得更远。」

俄军也开始仿效，直到上个月乌克兰敦促马斯克（Elon Musk）阻止俄罗斯未经授权使用星链。军事观察家指出，此举同时干扰了俄乌双方的系统。

美国「战争研究所」（ISW）分析，阻止俄军使用星链可能有助于乌军2月初在南部札波罗热（Zaporizhzhia）地区取得局部但迅速的进展。

● 防空系统转型

无人机的普及迫使防空系统进行革新。发射造价数百万美元的先进飞弹来击落成本低廉的无人机，显然不符合经济效益。

除了电子干扰，乌克兰还开发了专门用于空中拦截其他无人机的廉价「拦截无人机」。制造商General Cherry负责人库什尼尔（Marko Kushnir）说：「我们开启了以无人机对抗无人机的战争新篇章。」

此外，前线的道路已架上防护网以阻挡攻击无人机，军卡也加装反无人机笼与干扰器。机枪则成为击落无人机的最后手段。

随着近几个月俄罗斯无人机频繁侵入欧洲领空，西方盟友也越来越关注基辅的实战经验。

● 人工智慧

工程师正争相替无人机配备人工智慧（AI），以提高无人机的表现。乌克兰公司第四定律（The Fourth Law，TFL）表示，他们已开发出「终端导引」（terminal guidance）技术，让AI能在无人机撞击前的最后时刻接管控制，以解决最后关头通讯中断导致精准度下降的问题。

第四定律的萨瓦内夫斯基（Maksym Savanevskyi）警告：「俄罗斯和中国也在开发这类技术，如果我们不跟上，我们将会输掉战争。」

尽管如此，距离全自主运作仍有一段距离。军事专家邦达尔认为，AI仍扮演辅助功能而非取代人类。

目前任职供应乌克兰无人机公司SwiftBeat的前Google执行长施密特（Eric Schmidt）在基辅的一场会议上指出：「认为能让人类完全退出战斗设备，并实现全面自动化的看法失于天真…在可预见的未来，仍将是无人机居首，人类随后的情况。」

身处前线的乌军柯列索强调步兵的重要性，他指出：「除非你亲手插上国旗并占领阵地，否则那里就不算属于你。」