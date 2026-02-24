俄乌战争进入第5年 5大关键时刻一次看

（法新社巴黎24日电） 俄罗斯2022年全面入侵乌克兰引发的俄乌战争迈入第5个年头，4年的战火造成数十万人死亡、迫使数百万难民流离失所，成了自第2次世界大战以来欧洲死伤最惨重的冲突。

以下是法新社整理的5大关键转折点：

● 2022年2月24日：入侵开始

2022年2月21日，俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）承认乌克兰东部顿内茨克（Donetsk）与卢甘斯克（Lugansk）地区独立。自2014年来，两地的亲俄分离主义分子一直与乌军交战。

3天后的黎明，普丁宣布对乌克兰发动大规模军事进攻，他称这是「特别军事行动」，目的在让乌克兰「去纳粹化」与「去军事化」。

俄军在乌克兰南部与东北部迅速推进，但未能攻下首都基辅，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基辅领导抵抗行动。

历经长达数个月的残酷围攻后，乌克兰东南部港口城市马立波（Mariupol）沦陷。接着，在白俄罗斯与土耳其举行的首轮谈判破裂。

● 2022年春天：布查大屠杀

俄军撤离基辅郊区后，数百具遭即决处决的平民遗体被发现陈尸在布查镇（Bucha）与周边地区街道。乌克兰指控俄军犯下暴行，但俄罗斯否认对此负责。

包括法新社记者等多方目击到的这些骇人景象，引发国际社会谴责，并启动首次战争罪调查。

一年后，国际刑事法院（International Criminal Court）于2023年3月17日以涉犯战争罪为由，对普丁发出逮捕令，指控他「非法地」将被占领区的乌克兰儿童「驱逐」至俄罗斯。

● 2022年夏季到2023年冬季：乌克兰反攻

自2022年夏季起，乌克兰军队发动一连串反攻行动。在西方盟友提供的武器援助下，基辅收复东北部哈尔科夫（Kharkiv）地区大片地区与南部重镇赫松（Kherson）。东部城市巴赫姆特（Bakhmut）爆发旷日持久且血腥的战斗，如今已成了一片废墟。

2023年6月，陷入苦战的俄罗斯面临另一起威胁，瓦格纳（Wagner）雇佣兵团发起叛变，队伍一度进军到莫斯科，但随后撤退。两个月后，瓦格纳集团首脑普里格津（Yevgeny Prigozhin）死于离奇空难。

2023年夏天，乌军在南部与东部再度发动攻势，但未能突破俄军防线。

● 2024年：俄罗斯在库斯克缓慢推进

自2024年2月起，俄军重新掌控前线主导权。尽管蒙受损失，莫斯科仍稳步推进，从兵源不足、弹尽援绝的乌军手中夺下乌东数个据点。

2024年8月，乌军跨越俄罗斯边界，夺下西部库斯克（Kursk）地区数百平方公里的土地。然而在北韩军队的协助下，俄罗斯于2025年3月将乌军逐出。

俄罗斯对乌克兰领土发动一连串致命无人机与飞弹攻击，而美国向基辅交付的爱国者（Patriot）防空飞弹与F-16战斗机却无法反击。

2024年11月21日，俄罗斯对乌克兰发动能搭载核弹头的新型中程弹道飞弹「榛树」（Oreshnik），击中乌克兰一座军工厂。

2026年1月8日，俄罗斯第2度使用这款飞弹，击中一处飞机修理厂。

● 2025到2026年：川普施展外交手段

美国总统川普重返白宫展开第2个任期时，宣布他与普丁已同意展开直接会谈，震惊各界。

2月28日，在电视转播的场合中，川普在白宫与泽伦斯基爆发激烈口角，甚至扬言将切断对乌克兰的军事援助。

川普对基辅与莫斯科都呈现摇摆不定的态度。11月，他提出乌克兰计画草案，内容包括乌克兰割让领土，以换取对基辅的安全保障，符合莫斯科的主要诉求。 为了持续施压，俄罗斯发动一连串攻击，瘫痪乌克兰大部分的能源网络，导致数以十万计的民众在寒冬中摸黑受寒。乌克兰则以攻击俄罗斯的炼油厂作为反击。

外交磋商仍持续进行。2026年1月与2月，俄罗斯、乌克兰与美国谈判人员先后在阿布达比和日内瓦会晤。莫斯科持续要求基辅全面撤离东部顿巴斯地区，乌克兰视此为无法妥协的关键症结点。