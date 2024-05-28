俄乌战使瑞士沦间谍热点 国会要求对俄谍采强硬做法

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（法新社日内瓦27日电） 瑞士国会上议院今天通过动议，呼吁政府对俄罗斯间谍在该国的活动采取更强硬的立场。瑞士情报机构去年示警，俄乌开战后，瑞士沦为俄国和中国间谍的活动热点。

继瑞士下议院去年表决后，上议院今天也以压倒性票数通过动议，要求系统性驱逐被视为对瑞士国家安全和外交立场构成威胁的间谍特务。

瑞士上议院今天以32票赞成、9票反对与2票弃权通过动议。

上议院今天的表决系针对2022年俄乌战争开打以来，瑞士境内愈来愈多的俄罗斯间谍。

上议院议员在辩论中强调特务人员经常以外交使节团的身分从事间谍活动，以利用外交豁免权。

瑞士联邦情报局（Federal Intelligence Service, FIS）去年示警，瑞士是境内最多俄国间谍的欧洲国家之一，俄国间谍以外交身分进行掩护。

瑞士联邦情报局局长杜西（Christian Dussey）暗示，俄国驻日内瓦外交使节团约220名外交或其他工作人员之中有1/3是特务。

瑞士社会党籍上议院议员法兰季斯卡（Roth Franziska）今天在辩论中指出，瑞士作为众多国际组织的所在地，以及地处欧洲中部，对情报机构来说是一个具有吸引力的地点。

她引用情报单位估算指称现在欧洲每5个俄国间谍中据信就有1个在瑞士，并叹道「欧洲目前没有哪个国家的俄国间谍比瑞士还多」。

瑞士联邦情报局去年表示，据信中国也已派出数十名特务到瑞士。

瑞士联邦情报局表示：「外国间谍活动对瑞士构成的威胁依然显着，其中主要是来自俄罗斯和中国。」